- In vreme ce mulți tineri n-au niciun plan pentru viitor și nici nu se gandesc ce vor face dupa ce ies de pe bancile școlii, Florin Toderașc, un tanar din localitatea Focșa, Vaslui, la cei 18 ani ai sai știe clar ce dorește de la viața. Vrea sa duca mai departe tradiția familiei in oierit și mai mult,…

- Ceea ce, pana mai ieri, parea posibil doar in filme sau in scrieri SF, astazi devine realitate. Inteligenta artificiala, robotica si automatizarea au schimbat parcursul omenirii. Iar tinerii romani se dovedesc a fi foarte buni in aceste domenii. Iar un parteneriat recent face ca o pepiniera de specialisti…

- S-a admis de catre Italia predarea marocanului, suspectul din dubla crima de la Iasi. Il vor aduce in țara pe 21 decembrie, potrivit surselor.Intre timp, ieri dupa-amiaza, procurorii i-au percheziționat apartamentul in care locuia cu chirie.Din locuința situata langa Universitatea de Medicina și Farmacie,…

- Cercetatoare de la una dintre cele mai mari universitați publice din Texas, SUA va conferenția pentru cadrele didactice și tinerii cercetatori de la Facultatea de Horticultura, din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, despre o serie de modalitați speciale prin…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, cu John Kerry, Reprezentantul special al Presedintelui SUA pentru clima, la Conferinta pe tema schimbarilor climatice la nivel mondial COP26, de la Glasgow. Acestia au anuntat ca Romania va include in sistemul national de producere a energiei Reactoare…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 1-2 noiembrie, la Summitul liderilor mondiali care va avea loc in cadrul Conferintei Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), la Glasgow (Scotia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord). Potrivit…

- Situatia din spitale ramane critica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Situatia din spitale ramâne critica în urma numarului mare de infectari din ultima perioada. Alte peste 16.750 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost anunțate marti, bilanț în…