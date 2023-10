Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a XII-a a fost surprins miercuri de catre polițiștii locali in timp ce consuma bauturi alcoolice chiar in incinta unitații de invațamant. Acesta a fost sancționat contravențional in conformitate cu prevederile Legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme…

- Elev prins in timp ce bea vin in curtea școlii, la Targu JiuUn elev de clasa a 12-a a fost prins de polițiștii locali din Targu Jiu in timp ce bea vin in curtea școlii, anunța Mediafax. Poliția Locala Targu Jiu a anunțat miercuri ca un elev de clasa a XII-a a fost prins in timp ce consuma…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au depistat pe strada Constantin Ene din localitate, un barbat de 48 de ani, din comuna Garleni, pe numele caruia Curtea de Apel Bacau a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Cel in cauza…

- Polițiștii locali din Bacau au restituit sume de bani și bunuri gasite in Piața Centrala. Miercuri, 12 septembrie, un domn in varsta de 40 de ani, cu domiciliul in municipiul Bacau, a avut norocul sa-și recupereze cei 450 de lei pe care ii pierduse in apropierea unui modul din Piața Centrala. Acest…

- Marți, 08.08.2023, in jurul orelor 13.00, polițiștii locali aflați in timpul exercitarii serviciului de patrulare pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca un copil de aproximativ 8 ani pare pierdut de familia sa . Polițiștii locali au mers la el, au aflat…

- Prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan este prioritatea filtrelor de poliție angrenate in misiunea Young Festival. Polițiștii rutieri bacauani monitorizeaza traficul rutier pentru depistarea conducatorilor auto imprudenți. In derularea acțiunilor, polițiștii rutieri folosesc…

- La data de 18 iulie a.c, in jurul orei 20.00, la sediul Politiei Statiunii Targu-Ocna s-a prezentat o localnica de 39 de ani care a sesizat faptul ca, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras o sacosa in care avea un telefon mobil si mai multe bunuri. Polițiștii au inceput imediat cercetarile in acest…

- Un barbat, de 49 de ani, din comuna Turcinești, Gorj, a ajuns ieri la spital, dupa ce un individ a patruns peste el, in curtea casei, și l-a impușcat. Victima a sunat la poliție și a spus ca persoana care l-a impușcat este un barbat din Danești, care a folosit un pistol. Barbatul de 49 de ani a fost…