- Un baiat in varsta de 15 ani a fost lovit marți dimineața de tren langa gara Vatra Dornei Bai. Conform martorilor, acesta nu a auzit trenul venind pentru ca avea caștile pe urechi. Adolescentul a fost transportat in stare grava cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, avand piciorul…

- Fata de 15 ani careia i-au fost reimplantate brațele la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost externata sambata și iși va petrece sarbatorile alaturi de familie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi au vesti bune referitor la starea in care se afla Alexia, eleva din Botoșani careia i-au fost replantate mainile amputate in urma accidentului care a avut loc zilele trecute la Pascani.

- Alexia, evoluție spectaculoasa dupa operația maraton de maraton de replantare a membrelelor: A mișcat mana dreapta Dumnezeu lucreaza prin oameni, iar fata in varsta de 15 ani, care a ajuns la spital in Iași cu una dintre maini amputate, iar cealalta devascularizata, este in stare stabila și și-a mișcat…

- Un adolescent de 16 ani din judetul Botosani a fost la un pas de moarte. Baiatul tocmit sa taie lemne in padure a fost lovit in cap de un copac care s-a prabusit peste el. Martorii i-au sarit imediat in ajutor si au sunat la 112, iar adolescentul a fost dus, de urgenta la spital. Din fericire, baiatul…

- In vacanta prelungita de saptamana trecuta au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi peste 600 de copii care au avut nevoie de consultatii sau chiar de internare. La fel ca in saptamanile anterioare, continua sa predomine virozele si infectiile respiratorii,…

- Adolescentul care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi in stare grava dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in urma unei drastice cure de slabire a fost externat si va reveni la control. Pacientul in varsta de 16 ani din judetul Botosani a ajuns la spital luna trecuta cu probleme de echilibru,…