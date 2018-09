Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim din nou despre viteza excesiva, despre șoferi neatenți, despre treceri pentru pietoni și… oameni loviți. O astfel de intamplare s-a petrecut luni, 17 septembrie, la orele dimineții, pe strada Petru Rareș din cartierul Gradiște, pe trecerea pentru pietoni din fața școlii. Un elev aradean,…

- Un accident teribil a avut loc ieri dimineața, pe un drum din municipiul Arad. Un barbat care conducea o Skoda a lovit un baiețel pe trecerea de pietoni, iar apoi și-a vazut mai departe de drum. Accidentul s-a produs cand copilul mergea la școala, in Gradiște. Tatal sau a postat pe Facebook imagini…

- Accidentul a avut loc pe soseaua Sisesti. In loc sa coboare de pe bicicleta, copilul a traversat strada pe trecerea de pietoni, urcat pe bicicleta. Un taximetrist nu l-a observat si l-a accidentat. Imediat dupa impact, taximetristul a coborat sa vada in ce stare e copilul, dar trecatorii au…

- Accident, sambata dimineata, pe DN2 – E85, in localitatea Potarnichesti. Un sofer de 33 ani, din Adjud, aflat la volanul unui ansamblu TIR pe DN2 E85 pe directia Buzau catre Rm. Sarat, nu a pastrat distanta de siguranta in mers si a acrosat un Logan care oprise sa acorde prioritate de trecere unui pieton.

- Unul dintre sefii Directiei Silvice Suceava a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul este cercetat pentru omor din culpa, dupa ce o fetita de 12 ani, pe care a lovit-o cu masina, a murit la spital.

- Un copil de 14 ani a ajuns in coma la spital dupa un accident de circulație, in Gorj. Baiatul a fost lovit pe o trecere de pietoni din Bumbești-Jiu iar starea lui este foarte grava, astfel ca a fost transportat la spitalul din Craiova. Copilul de 40 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un autoturism…

