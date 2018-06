Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani, aflat in timpul cursului practic pentru obținerea permisului de conducere a fost inregistrat de aparatul radar pe DN 73, in comuna Titești, cu o viteza de 122 km/h. Elevul școlii de șoferi se afla cu instructorul alaturi in timp ce gonea pe șosea. Ambii sunt…

- A amenintat cu cutitul un cuplu de tineri din Giurgiu, le-a furat automobilul si s-a luat la intrecere cu Politia. Este vorba despre un barbat de 35 de ani din Municipiul Giurgiu care, aflat in stare de ebrietate s-a jucat de “hotii si vardistii” cu oamenii legii. Dupa o urmarire ca-n filme prin comune,…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 17 mai a.c., în jurul orei 09.00, LINGURAR RODICA-LUIZA, de 15 ani, din comuna Siuet, judetul Bistrita-Nasaud, care locuieste efectiv în Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la scoala si nu a mai ajuns la domiciliu. Semnalmentele…

- Un tanar din Galați a batut recordul pe acest an la viteza pe un drum național din județ, dupa ce a fost inregistrat de aparatul radar cu 183 km/ora pe un sector de drum in care limita era de 90 km/ora. Vitezomanul a ramas trei luni pieton și a primit o amenda uriașa. Numai in weekendul trecut, polițiștii…

- Politia reaminteste ca din 20 mai intra in vigoare prevederile care permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila, precum si daca vehiculul nu a fost inscris pe numele propietarului de drept la 90 de zile de la achizitionarea lui."Politistii vor dispune,…

- Comunicat. Polițiștii orașului Nadlac au depistat in trafic, la sfarșitul saptamanii trecute, doi tineri care au condus autoturisme, fiind sub influența alcoolului. Polițiștii au depistat...

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, careia i se subordoneaza Secția Drumuri Naționale Botoșani sustine intr-un comunicat de presa ca, incepand cu anul 2012 s-au asfaltat si modernizat 145,30 kilometri pe drumurile nationale de pe raza judetului.