Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, care se pregatea pentru obtinerea permisului, a fost prins de politistii argeseni, sambata, in timp ce conducea masina de scoala cu 122 km h, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, autoturismul, in care se aflau elevul si instructorul…

- Tanarul in varsta de 22 de ani era insotit de instructor si facea cursuri pentru a obține permisul de conducere. El a fost prins de radar cu 122 de km la ora in localitatea Titesti. Instructorul a fost sancționat contraventional de politiști cu amenda de 2900 de lei. Poliția i-a suspendat…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, aflat in timpul cursului practic pentru obținerea permisului de conducere a fost inregistrat de aparatul radar pe DN 73, in comuna Titești, cu o viteza de 122 km/h. Elevul școlii de șoferi se afla cu instructorul alaturi in timp ce gonea pe șosea. Ambii sunt…

- Doi barbați au fost identificați de polițiști conducand fara permise de conducere valabile, dupa ce au fost opriți pentru depașirea vitezei legale. Ambii șoferi au fost depistați in timpul nopții de miercuri spre joi și s-au ales cu dosare penale pentru conducere fara permis.Un prim caz a fost ...

- Actiunile de control ale Politiei Rutiere s-au inmultit in ultima perioada, multi dintre cei care se urca la volan sub influenta alcoolului sau conduc nepreventiv fiind identificati in trafic. O actiune organizata de Politia municipiului Campulung Moldovenesc la sfarsitul saptamanii trecute a avut ...

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 57 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km h. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km h, pe autostrada A3. Potrivit Politiei Romane, in perioada 2 ndash; 6 mai a.c., politistii…

- Politistii Biroului Rutier Pitesti l-au depistat pe C.M., de 29 de ani, din comuna Bascov, care conducea un autoturism pe raza municipiului Pitesti, fiind inregistrat de aparatul radar cu viteza de 107 km/h. Barbatul ...

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, in ultima saptamana, 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati…