Elev din Pitești, prins de jandarmi cu un baston telescopic în școală In aceasta dimineața, jandarmii argeșeni care asigurau masuri de ordine publica cu ocazia desfașurarii examenului de bacalaureat la o instituție de invațamant din municipiul Pitești au descoperit un baston telescopic asupra unui tanar in varsta de 15 ani. Minorul, elev la aceeași instituție de invațamant, a atras atenția jandarmilor prin comportamentul sau și prin faptul ca a evitat contactul cu aceștia in momentul interceptarii. Oamenii legii au procedat la controlarea unei borsete pe care o avea asupra sa și au descoperit un baston telescopic, obiect considerat periculos și interzis pentru deținere.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

