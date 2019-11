Elev din Hasdeu, adus la Urgențe după ce a băut apă în care a fost diluată o substanță chimică A fost declanșata o ancheta la Colegiul „B. P. Hasdeu” dupa ce un elev de gimnaziu a ajuns marți dupa-amiaza la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau cu stari de greața și dureri de stomac. Pentru ca au avut suspiciunea ca adolescentul a inghițit o substanța toxica, medicii de la UPU au anunțat poliția. Elevul de 14 ani ar fi baut apa dintr-un bidon de plastic dupa ora de sport. Nu a dat importanța la inceput faptului ca apa avea un gust ciudat și un miros parfumat. Dupa ce a ajuns acasa, a inceput sa se simta rau, motiv pentru care bunicul sau a sunat la Ambulanța. Din verificarile… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

