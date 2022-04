Elev din Giurgiu, bătut de doi bărbați. Ce pedeapsă vor primi agresorii Doi barbați din județul Giurgiu au fost reținuți de catre polițiști. In cursul zilei de joi, barbații au dat buzna intr-o școala generala și au lovit un elev de clasa a VII-a, scriu cei de la News.ro. Se pare ca unul dintre agresori este parintele unui elev de clasa a V-a , care i-a spus tatalui lui ca a avut o cearta cu elevul mai mare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Clejani au fost reținuți de polițiști dupa ce au mers joi la o școala generala și au lovit un elev de clasa a VII-a, potrivit News.ro. Unul dintre agresori este parintele unui copil de clasa a V-a, care i-a spus tatalui sau ca a avut un conflict cu elevul mai mare. Incidentul a avut…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din Bucuresti a fost arestat pentru infractiunea de violenta in familie dupa ce si-a agresat fizic concubina din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, iar fiica acesteia a sunat la 112 si a solicitat sprijinul autoritatilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Farul Constanta a realizat scorul acestui campionat, 8-2 (3-1) cu Academica Clinceni, joi seara, in deplasare, la Giurgiu, intr-un meci restant din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politistii din Cluj fac cercetari in cazul unui elev de clasa a sasea din Turda care ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Oamenii legii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. "Avand…

- Un elev a fost batut de catre profesorul de matematica in clasa de fața cu colegii. Incidentul a avut loc marți, 15 februarie, la Școala „Horea, Cloșca și Crișan” din Turda. Totul s-a intamplat la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un caz șocant a avut loc intr-o școala din Baia Mare. Un baiat și o fetița de clasa a 5-a, s-au batut de fața cu toți colegii, pana au distrus o ușa. Agresivitatea și violența in școli n-au aparut peste noapte, indiferența naște violența, insa autoritațile nu par sa se implice prea mult in stoparea…

- Și-au batut vecinul pentru bani de bautura, in scara unui bloc din Alba: Ce pedeapsa au primit agresorii, tata și fiu Și-au batut vecinul pentru bani de bautura, in scara unui bloc din Alba: Ce pedeapsa au primit agresorii, tata și fiu Un barbat din Cugir a trecut prin clipe de groaza, anul trecut,…

- Un ofițer al sectorului de Poliție Botanica a fost reținut de CNA pentru o mita de 3500 de euro. Acesta ar fi cerut și primit mita de la un barbat pentru a-l scuti de raspundere penala intr-un dosar pornit pe huliganism. Potrivit denunțatorului, propunerea a venit din partea ofițerului care l-a contactat…