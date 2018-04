Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, in varsta de 16 ani si zece luni, elev al Liceului tehnologic Iordache Golescu din orasul dambovitean Gaesti, a fost arestat preventiv, vineri, fiind acuza ca l-a injunghiat cu lama unui briceag pe unul dintre colegii sai, in varsta de 16 ani.Incidentul a avut loc miercuri, cand tanarul…

- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, acuzat ca dupa un scandal in scoala in care invata prietena lui, in varsta de 14 ani, a injunghiat-o de fata cu mama fetei, a fost arestat preventiv. Adolescenta este internata in spital, in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 48 de ani din comuna Cilnic, judetul Alba, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Inculpatul a injunghiat o alta persoana in urma unui scandal provocat pe fondul consumului de alcool.

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Barbatul care și-a ucis soția intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, care era directoarea unitații, dormea tocmai pentru ca se temea de acesta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii de sambata a Tribunalului București.

- Tanarul din comuna Modelu, suspectat de injunghiere unui barbat din Calarasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Calarasi a dispus joi, 25 ianuarie, trimiterea dupa gratii a agresorului d ela stadion.

- Plutonierul Florin Oprea, care si a injunghiat mortal concubina intr un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul si a injunghiat, marti,…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…