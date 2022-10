Un elev de liceu din Cluj-Napoca, abia devenit major, a fost condamnat la zece luni de inchisoare, cu suspendare, pentru infracțiunile de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata și de complicitate la uz de fals, in forma continuata. Baiatul a fost acuzat de trafic de adeverințe medicale in propriul liceu. Polițiștii […] The post Elev din Cluj, CONDAMNAT la zece luni de inchisoare. O profesoara l-a denunțat dupa ce a vazut ce facea prin școala first appeared on Ziarul National .