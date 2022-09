Elev depistat cu un cuțit asupra sa, la un liceu din Ploieşti. Ce a constatat Poliția “La data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 13.00, la sediul Secției nr.3 de Poliție Ploiești, s-a prezentat o patrula de jandarmi impreuna cu un minor, in varsta de 16 ani, care ar fi fost depistat in interiorul unei unitați de invațamant, din municipiu, avand asupra sa un obiect taietor-ințepator.Din primele verificari a reieșit faptul ca obiectul in cauza nu a fost folosit in niciun mod.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de portul sau folosirea, fara drept, de obiecte periculoase”, a informat IJP Prahova.Potrivit unor surse apropiate anchetei, incidentul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

