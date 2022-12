Stiri pe aceeasi tema

- ■ tanarul este in clasa a XII-a, la Liceul „Melchisedec Ștefanescu” din Roman ■ familia nu mai știe nimic de el de vreo trei zile ■ cazul este cercetat de Poliție ■ Un tanar de 18 ani a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors, conform declarațiilor tatalui, care ne-a trimis fotografiile acestuia…

- Un adolescent de 15 ani era sa ucida trei persoane care participau la o petrecere din Neamt, in orasul Roman. Cheful s-a terminat intr-o baie de sange, doua victime fiind in stare grava la spital. Autorul a fost privat de libertate. Incidentul neverosimil a avut loc pe data de 30 noiembrie 2022, intr-un…

- Potrivit sinsp. Ciofu Ramona, purtator de cuvant in cadrul IPJ Neamț, la data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Miron Costin, in municipiul Roman. Din primele cercetari efectuate…

- Patru persoane din Roznov, județul Neamț, și-au pierdut viața in dimineața zilei de 13 octombrie 2022, intr-un cumplit accident rutier. Familia compusa din cinci membri se intorcea de la pelerinajul Sfintei Parascheva, cand autoturismul ce se deplasa pe drumul județean 208, ajuns in intersecția cu DN2…

- IN DOLIU… Zeci de candele au fost aprinse, miercuri dimineața, la Liceul „Ștefan Procopiu” din municipiul Vaslui, dupa tragicul eveniment in urma caruia Denisa Timofticiuc și-a pierdut viața. Eleva in clasa a zecea, la profilul Filologie, adolescenta era o artista veritabila, care iși exprima trairile…

- Deznodamant tragic, din pacate, in cazul nemteanului disparut in Ungaria la mijlocul acestei luni. Conform autoritatilor din tara vecina, acesta a fost victima unui accident mortal produs pe 16 septembrie pe teritoriul Ungariei. “La data de 26 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații…

- Un nemtean in varsta de 56 de ani este de negasit dupa ce a fost externat dintr-un spital din Ungaria. Conform informatiilor oferite de rude, cele care au semnalat disparitia, Ioan Aanei impreuna cu fiul sau au plecat cu un autocar spre Anglia, pe 14 septembrie. Ajuns in Ungaria, barbatului de 56 de…