Stiri pe aceeasi tema

- ATRACTIV… Liceul cu Program Sportiv Vaslui isi asteapta viitorii elevi, pasionati de sport, pentru care a rezervat 84 de locuri, in anul scolar 2020-2021. O clasa de fotbal, una de handbal si una de atletism, fiecare in parte cu cate 28 de locuri, pot fi deja optiunile absolventilor de clasa a VIII-a,…

- Ieri, barbatul a fost gasit in jurul orei 19.00 de un echipaj al Politiei Locale din Ciurea la iesirea din localitatea Dumbrava, dupa ce au fost organizate mai multe filtre la iesirile din Iasi. Barbatul se afla internat in unitatea medicala de pe data de 29 martie si este cunoscut drept un consumator…

- UPU Cluj au trimis, în cursul zilei de vineri, un pacient pentru internare la Spitalul din Huedin, cu scopul de a elibera locurile din spital destinate urgențelor. La o zi dupa internare, medicii de la Huedin au sesizat ca starea pacientului se înrautațește, aceștia suspectând…

- Un angajat al Trezoreriei Brasov a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus, iar toti colegii cu care acesta a intrat in contact s-au autoizolat la domiciliu, conform unui comunicat al Directiei Regionale a Finantelor Publice Brasov, potrivit Agerpres.Citește și: Scuza senatorului amendat…

- Se agraveaza lucrurile in cazul polițistului de frontiera infectat cu COVID-19. Dupa mai multe zile in care barbatul a stat internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, autoritațile au inceput sa ia in evidența persoanele care au intrat in contact direct cu acesta. Pana acum, aproximativ 80 de…

- Acesta ar fi fost in urma cu o saptamana la Paris, la un congres de specialitate. Surse din interiorul spitalului au declarat pentru ZDI ca profesorul Lucian Miron ar fi fost la spital imediat dupa ce a aterizat avionul. In acelasi timp, surse din cadrul anchetei epidemiologice sustin ca acesta de la…

- Noi dezvaluiri in cazul barbatului diagnosticat ieri cu coronavirus. Acesta nu a declarat autoritaților ca vine din zona afectata. S-a plimbat prin oraș fara sa țina cont de pericolul la care ii expune pe ieșeni. Parinții acestuia au intrat in autoizolare și urmeaza sa faca testele. Ancheta epidemiologica…