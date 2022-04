Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave planeaza asupra unui angajat al liceului tehnologic din comuna Petricani, care este angajat ca fochist și om de serviciu. Adrian Tanase, tatal unui elev al liceului, ne-a sesizat cu privire la faptul ca fiul sau a fost batut de catre angajatul instituției de invațamant. Mama se afla in…

- Un elev de la Liceul Tehnologic din Flamanzi a fost incendiat in timpul orelor, incidentul avand loc in momentul in care profesoara, care este si directoarea unitatii de invatamant, a iesit din clasa pentru cateva minute. Deocamdata, nu stie cum s-a intamplat acest eveniment, iar Inspectoratul de…

- Doi barbați din județul Giurgiu au fost reținuți de catre polițiști. In cursul zilei de joi, barbații au dat buzna intr-o școala generala și au lovit un elev de clasa a VII-a, scriu cei de la News.ro. Se pare ca unul dintre agresori este parintele unui elev de clasa a V-a , care i-a spus tatalui lui…

- Caz șocant in Turda! Un adolescent a fost batut cu bestialitate, cu pumnii și picioarele, chiar in sala de clasa. Cel care l-a lovit cu sange rece ar fi chiar profesorul sau de matematica. Inițial, atunci cand a fost sunata, mama adolescentului nu a crezut ca fiului ei s-a intamplat ceva și ca totul…

- Un copil in varsta de doi ani a fost internat in spital, in stare grava, dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia. Incidentul a avut loc intr-o localitate din judetul Neamt și, potrivit surselor judiciare, femeia a sunat la 112 și a chemat ambulanța, spunand ca fiul sau ar suferit o criza…

- Medicul Octavian Jurma anunta, marti, ca fiul sau cel mare, elev in clasa a XI-a, s-a infectat cu coronavirus si critica deciziile autoritatilor acuzandu-le ca nu au luat nicio masura pentru protejarea copiilor in cel de-al cincilea val al pandemiei, dimpotriva. ”Probabilitatea ca un copil care merge…

- Adolescentul de 14 ani care a cazut, sambata, intr-un lac in localitatea brasoveana Dumbravita, fiind scos din apa de scafandri dupa o ora, a murit, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Baiatul se dusese, impreuna cu alti trei adolescenti, toti de 14 ani,…

- O minora de 14 ani, din localitatea constanteana Corbu, a ajuns la spital dupa ce a incercat sa se sinucida, acest caz avand loc dupa doar trei zile de cand un baiat de 15 ani, din Navodari, si-a pus capat zilelor spanzurandu-se. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat,…