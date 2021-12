Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 9 ani din localitatea bistriteana Reteag a fost accidentat grav, marti, de un autoturism condus de un sofer incepator, in varsta de 18 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Soferul obtinuse permisul de conducere…

- Mai multe proteste au avut loc în România la începutul lunii octombrie. Motivul principal, restricțiile, vaccinarea împotriva coronavirusului și purtarea maștilor. Potrivit newsweek.ro, Catalin Berenghi, unul dintre organizatorii protestelor…

- „La data de 18 octombrie 2021, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 5 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor a cazut intr-o groapa sapata pentru a permite accesul la o conducta de apa calda.Minorul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, prezentand,…

- Un barbat a fost batut in curtea Spitalului Judetean Tulcea, incidentul fiind surprins de un martor si postat pe o retea de socializare. In imagini se observa cum agresorul loveste victima cu pumnii in cap, iar aceasta cade, fara ca agentii de paza sa intervina. Politistii au deschis o ancheta in acest…

- Curtea de Apel Galati a stabilit ca procesul fostei contabile a Scolii nr. 29 din Galati sa fie rejudecat in urma unei gafe de proportii a Judecatoriei Galati. Instanta nu si-a motivat in niciun fel decizia de condamnare, preferand sa copieze integral rechizitoriul Parchetului.

- Un copil de 2 ani, lasat nesupravegheat pe o strada din Cricau, a fost lovit de o mașina. Minorul a fost transportat la spital Un minor de doar doi ani lasat nesupravegheat de catre cei care trebuiau sa aibe grija de el, a traversat strada principala din localitatea Cricau și a fost acroșat de un autoturism,…

- Accident rutier la Cimpeni: Copil de NUMAI 5 ani, ACROȘAT de catre un autoturism, dupa ce a traversat prin loc nepermis. A fost transportat la spital Accident rutier la Cimpeni: Copil de NUMAI 5 ani, ACROȘAT de catre un autoturism, dupa ce a traversat prin loc nepermis. A fost transportat la spital…

- Sambata seara, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Ploiești au fost alertați ca, pe raza comunei Valea Calugareasca, a avut loc un accident rutier. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, „deplasați la fața locului, oamenii legii au constatat faptul ca un minor in varsta de 5 ani, in timp…