Elev confirmat pozitiv cu Covid-19, în urma efectuării testelor de salivă Ca urmare a efectuarii testelor rapide de saliva, pana in acest moment, la nivelul judetului Argeș s-a inregistrat un singur caz pozitiv de infectare cu Covid-19 la un elev. In ceea ce privește modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, dintr-un total de 490 unitați de invațamant, la nivelul […] Articolul Elev confirmat pozitiv cu Covid-19, in urma efectuarii testelor de saliva apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

