Stiri pe aceeasi tema

- Un elev timisorean in varsta de 16 ani care a adus la scoala o arma tip airsoft pe care a folosit-o tragand cu o bila asupra unui coleg in varsta de 15 ani, in urma unei altercatii, este acum cercetat penal pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, informeaza, miercuri, Inspectoratul…

- Elevul care l-a impușcat pe colegul sau s-a ales cu un dosar penal și cu o amenda de 1.000 de lei, a transmis IPJ Timiș. O ancheta a fost deschisa și de școala unde a avut loc incidentul.Incidentul a avut loc, miercuri, la un liceu din Timișoara in jurul orei 11:00. Din primele date intre cei doi elevi,…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 2 dupa ce doi elevi s-au batut in clasa, iar apoi unul dintre ei l-a impușcat pe celalalt cu un pistol de airsoft. Incidentul s-a petrecut in urma cu aproape o luna la Liceul Sportiv Banatul și a fost filmat de cei care au asistat la scena. Imaginile au…

- Polițiștii Secției 2 Timișoara s-au sesizat din oficiu, ieri cu privire la comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, dupa un incident petrecut acum trei saptamani la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”. „In fapt, la data de 14 octombrie 2022, la o unitate școlara din Timișoara, in timpul pauzei…

- Politistii l-au retinut pe un tanar din localitatea Boian, cercetat penal pentru mai multe infractiuni, printre care lovirea a doua femei, una din ele fiind fosta concubina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 31 octombrie a.c., politistii Sectiei…

- Politistii Sectiei 3 Urbane din Timisoara l-au identificat pe barbatul care in urma cu o saptamana a agresat un sofer pe Bulevardul C-tin Brancoveanu. Biciclistul violent e cercetat pentru lovire si alte violente. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, in jurul orei 18.05. Un tanar in varsta de 21 de…

- Politistii Sectiei 3 Urbane din Timisoara l-au identificat pe barbatul care in urma cu o saptamana a agresat un sofer pe Bulevardul C-tin Brancoveanu. Biciclistul violent e cercetat pentru lovire si alte violente. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, in jurul orei 18.05. Un tanar in varsta de 21 de…

- Un politist local din Ploiesti a fost lovit de un barbat in varsta de 50 de ani, agresorul fiind identificat si cercetat penal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…