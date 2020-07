Eleonore de Habsburg, strănepoata ultimului împărat al Austriei, s-a căsătorit cu un pilot de Formula E Eleonore de Habsburg, stranepoata ultimului imparat al Austriei, s-a casatorit luni cu pilotul belgian de Formula E, Jerome d'Ambrosio, in cadrul unei ceremonii civile restranse desfasurate la Monaco, in timp ce ceremonia religioasa a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.



Intr-o declaratie, casa de Habsburg a precizat ca mirele (34 de ani) si mireasa (26 de ani) au fost acompaniati doar de rudele apropiate, dintre care nu au lipsit parintii Eleonorei, Karl de Habsburg, seful fostei familii imperiale, si Francesca Thyssen-Bornemisza, o patroana a artelor.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

