Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a fost pus pe perfuzii dupa ce a fost internat la Institutul Matei Bals din Capitala. Fostul edil al Bucureștiului are COVID-19. Acesta se vaccinase cu schema completa. Dupa Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani, politicianul este a treia persoana publica despre care s-a aflat, azi,…

- Anunț trist despre Viorica de la Clejani! Iubita artista s-a internat la Institutul Matei Balș din Capitala dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Soția lui Ionița de la Clejani se confrunta cu anumite provocari greu de dus. Viorica de la Clejani s-a infectat cu Covid-19 Probleme mari in randul artiștilor!…

- Elena Merișoreanu și Viorica de la Clejani, internate la Matei Balș cu Covid-19 BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Interpreta de muzica populara Elena Merișoreanu a fost internata la institutul Matei Balș din Capitala f...

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi, 16 septembrie, ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara pentru pacientii COVID, iar in Bucuresti mai sunt doar trei locuri libere, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii a precizat ca din cele 109 paturi ATI pentru pacientii COVID, 40 sunt…

- "Cind am intrat aici, la Centrul COVID, in primele zece minute am vrut sa fug inapoi", relateaza jurnalista Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, care s-a aflat la Centrul COVID-19 Moldexpo din Capitala. Jurnalista a fost internata la Centrul COVID fiind testata pozitiv,…

- Directia de Sanatate Publica Galati anunta primele doua focare de coronavirus din judet de la debutul celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, potrivit news.ro. Conform autoritatilor de sanatate publica, ambele focare de la Galati sunt in familii. 6 cazuri de COVID-19 au fost raportate…

- La Spitalul Victor Babeș din București nu mai sunt locuri libere la secția de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19, toate cele 7 locuri sunt ocupate, a declarat Simin Aysel Florescu, managerul unitații medicale pentru News. De asemenea, medicul a spus ca din cauza numarului mare de pacienti…

- 255 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul epidemic ajungand la 1.084.711, din care pacienți vindecați 1.048.481. Potrivit datelor oficiale de sambata, in intervalul menționat au fost efectuate 13.305 teste RT-PCR și 16.826 de teste rapide antigenice.…