- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia participa, in aceste zile, la Openul Americii de Nord, care are loc la Markham, Canada. Alaturi de Andreea Dragoman, sportiva de la malul marii reprezinta Romania la una dintre cele mai importante competitii ale anului. Cele doua sportive vor juca…

- La doar 23 de ani, Katie Zelem are in CV Liverpool, Juventus și Manchester United, la ultima fiind in acest moment capitan. Sportiva britanica a caștigat 4 trofee pana acum in cariera și a fost declarata „Jucatoarea sezonului 2018-2019” la United. Prezenta la lansarea mingii oficiale adidas pentru EURO…

- Bianca Andreescu (6 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory din Beijing (China), joi, dupa ce a trecut de americanca Jennifer Brady (66 WTA), scor 6-1, 6-3. Sportiva de 19 ani a ajuns la 17 victorii consecutive in circuit. Cu acest succes, Andreescu urca pe locul…

- Patricia Tig (124 WTA) s-a calificat, marti dimineata, in turul doi la Seul, reusind sa treaca pentru a patra oara din patru turnee WTA disputate de la revenirea in circuit de meciul inaugural de pe tabloul principal in main tour, anunța MEDIAFAX.Sportiva in varsta de 25 de ani a luptat trei…

- Bianca Andreescu a facut duminica ședința foto oficiala cu trofeul de la US Open, primul trofeu de Mare Șlem cucerit de sportiva nascuta in Canada, dar care a inceput tenisul la Pitești. Sportiva in varsta de 19 ani a purtat o rochie neagra scurta și foarte eleganta. Ședința foto a avut loc pe acoperișul…

- Ziarul Unirea Bianca Andreescu, romanca din Canada, „regina” de la US Open. Jucatoarea de tenis a invins-o in minim de seturi pe titrata Serena Williams Bianca Andreescu, in varsta de 19, o jucatoare de tenis de origine romana care s-a nascut și locuiește in Canada, a reușit o performanța deosebita…

- Bianca Andreescu este prima sportiva din Canada castigatoare a unui grand slam. "Sunt extrem de recunoscatoare si cu adevarat binecuvantata. Am muncit mult pentru acest moment. Nu ma pot plange, acest an a fost un vis devenit realitate si acum, faptul ca am jucat cu Serena, o legendA a tenisului...…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, si Serena Williams, locul 8 WTA, sextupla campioana la Flushing Meadows, se infrunta, sambata, in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului.Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului…