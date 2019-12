Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit prima sa victorie la Campionatul Mondial din Japonia, 29-24 (15-12) cu Senegalul, ieri, la Kumamoto, in Grupa C a competitiei, informeaza Agerpres. Tricolorele au castigat de Ziua Nationala a Romaniei, dupa un meci bun, care a mai sters din impresia…

- In Thailanda, la Korat, se desfasoara ITTF ETTU World Junior Championships Preparation Camp, un cantonament de pregatire in vederea Campionatului Mondial din acest an. Stagiul este condus, ca antrenor principal, de romanul Petre Arnautu, iar din delegatia tricolora fac parte si jucatoarele Elena Zaharia…

- Antrenorul secund al nationalei de handbal feminin, Costica Buceschi, a confirmat faptul ca doua dintre jucatoarele notificate de Agentia Nationala Anti-Doping erau componente ale lotului pentru mondialele din Japonia, este vorba de Cristina Laslo si Bianca Bazaliu. Cele doua vor fi inlocuite de Patricia…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de al Tianjin (China), dotat cu premii totale in valoare de 500.000 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de chinezoaica Yafan Wang, intr-o partida disputata…

- Horia Tecau (21 ATP la dublu) și Jean Julien Rojer (19 ATP la dublu) au fost eliminați, joi, din proba de dublu a turneului de la Zhuhai, dupa ce au fost invinși de perechea Dominik Koepfer (376 ATP la dublu) și Woo Kwon Soon (400 ATP la dublu), cu scorul de 4-6, 6-1, 5-10, potrivit Mediafax.Citește…

- Loredana Toma a luat bronzul la smuls cu 112 kg, dupa ce a ratat ultima tentativa, la 116 kg. Aurul a fost cucerit de chinezoaica Wei Deng, cu 116 kg, iar argintul a revenit sportivei nord-coreene Un Sim Rim, cu 114 kg. Romanca Irina Lepsa s-a clasat pe locul patru, cu 109 kg. La aruncat s-a…

- ​Sportiva româna Loredana Toma a cucerit, duminica, doua medalii de bronz la cat. 64 kg, la stilul aruncat si la total, în cadrul Campionatelor Mondiale de haltere de la Pattaya (Thailanda), potrivit Agerpres.Toma a luat bronzul la smuls cu 112 kg, dupa ce a ratat ultima tentativa, la…

- Sportiva romana Elena Ramona Andries ocupa locul 7 la cat. 49 kg, dupa evolutia sportivelor din Grupa C, miercuri, la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori de la Pattaya (Thailanda), competitie de calificare olimpica Gold pentru Tokyo 2020. Andries a fost pe 6 la smuls, cu 74 kg, dupa ce a…