Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia se afla, in aceasta perioada, in Spania, la Granada, acolo unde are loc Openul Spaniei. Sportiva de la malul marii face parte din grupa a 3-a si a disputat ambele meciuri pe care le avea programate. Elena a invins-o pe rusoaica Anastasia Kolish…

- Jucatoarea de tenis Elise Mertens a explicat motivele pentru care a pierdut in fața Simonei halep la turneul de mare șlem Australian Open, informeaza ziare.com.Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, a invins-o pe sportiva belgiana Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA, scor 6-4, 6-4, in optimile de finala de la…

- Jucatoarea americana Madison Keys, cap de serie numarul 10, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de grand slam Australian Open de sportiva din Grecia Maria Sakkari, favorita 22, scor 6-4, 6-4, potrivit news.ro.Citeste si: Mega-dosarul retrocedarilor de padure ii da BATAI de…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova a fost eliminata in primul tur la Brisbane. Sportiva i-a criticat vehement pe organizatorii turneului, relateaza ziare.com.In primul tur de la turneul de tenis de la brisbane, maria Sharapova a fost invinsa de Jennifer Brady, scorul partidei fiind 3-6, 6-1, 7-6.Dupa…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, detinatoarea titlului si a 11-a in ierarhia mondiala, a fost eliminata marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare de 775.000 dolari, fiind intrecuta de cehoaica Kristyna Pliskova (nr. 66 mondial) in doua…

- In anul 2019, sportul romanesc a obținut cateva rezultate notabile in tenis, fotbal, handbal masculin și tenis de masa. Din pacate, a venit și reversul medaliei, gimnastica, rugbiul și handbalul feminin fiind trecute la rubrica ”așa nu”. Plus fotbalul, care, cu toate ca a punctat la U 21 și la echipele…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia este prezenta, in aceasta perioada, la Openul Americii de Nord, competitie care se desfasoara la Markham, in Canada.Sportiva de la malul marii a trecut in primul tur preliminar de favorita gazdelor, Sophie Gauthier, pe care a invins-o fara drept…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia a participat, in perioada 24 noiembrie - 1 decembrie, la Campionatul Mondial rezervat juniorilor, disputat la Korat (Thailanda). Elena Zaharia si Tania Plaian au evoluat in probele de simplu, dublu si dublu mixt. Constanteanca a facut parte din…