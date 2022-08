Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, intitulat ”Seceta in Europa – august 2022”, dezvaluie ca seceta actuala este cea mai grava din ultimii 500 de ani in Europa. Romania se afla printre statele europene in care pericolul de seceta a crescut din cauza nivelului…

- Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) pledeaza, luni, pentru adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continent, transmit AFP si Agerpres. „Doi lucratori au murit saptamana trecuta din cauza insolatiei in Spania. In Franta, o tara care nu limiteaza temperaturile…

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- Elena Udrea a fost extradata de autoritațile din Bulgaria si a ajuns, joi dupa-amiaza, in Romania. Fostul ministru a fost adus cu duba bulgarilor pana la vama Ruse, unde a fost preluata de polițiștii romani care au dus-o la Penitenciarul Targșor. Bulgarii au facut transferul Eleni Udrea in vama Ruse,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…