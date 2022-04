Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea face tot posibilul pentru a fi alaturi de logodnicul sau Adrian Alexandrov și de fetița lor, chiar și atunci cand se afla in spatele gratiilor, in alta țara. Fostul ministru al Turismului a petrecut sarbatorile pascale in arest, departe de familie și de cei dragi. Elena Udrea iși suna fetița…

- Elena Udrea ar putea afla marți daca va fi adusa in Romania pentru executarea pedepsei cu inchisoarea. Actele pentru extradarea sa au ajuns deja in Bulgaria, au anunțat autoritațile de la Sofia. Marți are loc al doilea termen in procesul de extradare al Elenei Udrea, la tribunalul din Bulgaria. Ea va…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a transmis un mesaj important pe rețelele sociale la scurt timp de la condamnarea la inchisoare a fostului ministru. Iata ce parere are despre situația dificila in care se afla partenera lui.

- Adrian Alexandrov vine cu o prima reacție dupa ce Elena Udrea a fost condamnata. Partenerul fostului ministru a postat un mesaj lung pe rețelele de socializare in care a vorbit despre subiectul care il macina cel mai tare in aceste zile: sentința primita de mama fetiței sale. ,,Traim vremuri in care…

- In timp ce Elena Udrea se afla in arest preventiv in Bulgaria, iubitul acesteia a publicat pe rețelele sociale doua imagini cu fiica lor. „O raza de soare”, a scris Adrian Alexandrov in dreptul iamginilor publicate pe rețelele sociale.

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Zi decisiva in cazul Elenei Udrea. S-ar putea afla cand ar putea fi extradat fostul ministru, aflat in Bulgaria, urmare a condamnarii primite in Romania. Pana ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, sa ajunga, sambata, in fața instanței din Bulgaria, s-a aflat ca logodnicul acesteia a ales sa…

- Cine este iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, cum s-au cunoscut cei doi și ce meserie are. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare, iar noaptea trecuta și-a petrecut-o in arestul Poliției de Frontiera Petrici.