Şansă ratată sub panou

"Leii" nu au reuşit să câştige şi meciul cu numărul patru al seriei cu Steaua CSM Eximbank Bucureşti, astfel că este nevoie de joc decisiv pentru stabilirea echipei ce va evolua în semifinalele Ligii Naţionale de baschet masculin... The post Şansă ratată sub panou appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]