- Judecatorii bulgari s-au pronunțat, in prima instanța, pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Aceasta are termen cinci zile sa conteste decizia la Curtea de Apel din Sofia. Citește și:Elena Udrea ramane in arest preventiv. I-a fost respinsa cererea pentru arest la domiciliu In urma cu cinci zile,…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie predata autoritatilor din Romania.Decizia nu este definitiva, putand fi contestata in termen de cinci zile, conform Antena3.roApelul se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.Avocatii Elenei Udrea au sustinut ca conditiile din penitenciarul din…

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Autoritațile romane au transmis instanței din Bulgaria informațiile solicitate cu privire la condițiile de detenție in care a stat Elena Udrea in Romania, au anunțat Tribunalul București și Ministerul Justiției, luni, 18 aprilie, la solicitarea Libertatea. Astfel, Elena Udrea ar putea afla marți, 19…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca a primit, joi, cererea autoritatilor judiciare de executare din Bulgaria cu privire la conditiile de detentie de care ar beneficia Elena Udrea in cazul predarii catre Romania.

- Elena Udrea va ramane in arest in Bulgaria, pana cand se va decide daca va fi extradata, a decis, joi, Curtea de Apel din Sofia.Magistrații bulgari i-au respins recursul la decizia de arestare preventiva și actele medicale, care aratau ca e bolnava și ca nu poate sta in arest.In 19 aprilie, judecatorii…

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…