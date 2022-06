Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 iunie, este o zi mare pentru Elena Udrea. Fostul ministru va afla daca va fi sau nu extradata in Romania. Ultimul termen se va desfașura la Curtea de Apel din Sofia. Ce au anunțat judecatorii la ultimele audieri.

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie 8 iunie, potrivit digi24.ro. Elena Udrea trebuia sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania, ca sa execute condamnarea la 6 ani de inchisoare,…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Judecatorii din capitala Bulgariei vor examina astazi contestația inaintata de fostul demnitar roman, iar in cazul in care o vor respinge, Udrea va fi predata autoritaților romane Miercuri, 18 mai, Curtea de Apel din Sofia decide daca admite sau nu contestatia pe care Elena Udrea a facut-o, dupa ce…

- Curtea de apel din Sofia decide, astazi, contestatia Elenei Udrea privind extradarea in Romania. In cazul repingerii, fostul ministru va fi predat autoritatilor romane pentru a executa pedeapsa de sase ani, in dosarul „Gala Bute”. Pe de alta parte, exista posibilitatea ca judecatorii romani sa ii suspende…

- Acest lucru se intampla, de altfel, zilnic, susțin apropiații Elenei Udrea, potrivit Realitatea Plus. Saptamana viitoare este decisiva pentru extradarea fostului ministru in Romania. Curtea de Apel din Sofia va trebui sa stabileasca un termen pentru apelul cu privire la extradare.Elena Udrea a fost…

- Judecatorii bulgari s-au pronunțat, in prima instanța, pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Aceasta are termen cinci zile sa conteste decizia la Curtea de Apel din Sofia. Citește și:Elena Udrea ramane in arest preventiv. I-a fost respinsa cererea pentru arest la domiciliu In urma cu cinci zile,…

- O instanța din Sofia a decis marți ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania. Decizia poate fi atacata de Udrea cu apel in 5 zile, noteaza digi24.ro. Instanța a acceptat astfel cererea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de…