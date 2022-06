Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile de extradare din Bulgaria a Elenei Udrea vor fi realizate pana in 20 iunie, in condițiile in care acestea trebuie finalizate in cel mult 10 zile de la data deciziei definitive a instanței, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, citat de Agerpres . „In acest sens,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. In urma cu cateva ore am primit o solicitare din Bulgaria pentru a realiza procedurile de extradare pana pe 20 iunie, acum se analizeaza un plan de extradare, pana pe 20 iunie statul…

- Dupa ce Curtea de Apel a decis predarea Elenei Udrea autoritaților romane, judecatorul bulgar Svetla Bukova, raportor in dosarul de extradare al acesteia, a facut declarații. Amintim ca azi, Curtea de Apel de la Sofia a decis ca fostul ministru al Turismului, aflata in arest in Bulgaria, sa fie adusa…

- Astazi, 10 iunie, este o zi mare pentru Elena Udrea. Fostul ministru va afla daca va fi sau nu extradata in Romania. Ultimul termen se va desfașura la Curtea de Apel din Sofia. Ce au anunțat judecatorii la ultimele audieri.

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Judecatorii din capitala Bulgariei vor examina astazi contestația inaintata de fostul demnitar roman, iar in cazul in care o vor respinge, Udrea va fi predata autoritaților romane Miercuri, 18 mai, Curtea de Apel din Sofia decide daca admite sau nu contestatia pe care Elena Udrea a facut-o, dupa ce…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat marți, 19 aprilie, ca procedurile sunt foarte clare, iar Centrul international de cooperare politieneasca o va aduce in Romania pe Elena Udrea, dupa o decizie definitiva a instanțelor din Bulgaria. „Procedura este una cunoscuta, internationala. In momentul…

- Elena Udrea ar putea afla marți daca va fi adusa in Romania pentru executarea pedepsei cu inchisoarea. Actele pentru extradarea sa au ajuns deja in Bulgaria, au anunțat autoritațile de la Sofia. Marți are loc al doilea termen in procesul de extradare al Elenei Udrea, la tribunalul din Bulgaria. Ea va…