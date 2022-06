Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va fi adusa in țara in urmatoarele zile, dupa ce justiția bulgara a decis extradarea ei. Ea va beneficia in penitenciar de aceleași condiții pe care le au și celelalte femei-deținut, precizeaza sindicatele din penitenciare, dupa ce fostul ministru s-a plans in instanța din Bulgaria de condițiile…

- Fostul ministru Elena Udrea va ramane in continuare in arest in Bulgaria, țara unde a fost prinsa dupa ce justiția din Romania a decis sa o condamne la inchisoare cu executare. Udrea i-a implorat in lacrimi pe judecatorii bulgari sa o lase sa iși vada fetița. Ea s-a plans ca este singura femeie din…

- Elena Udrea afla marți daca va fi adusa in Romania, ca sa execute condamnarea la 6 ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja in favoarea extradarii. Elena Udrea a facut contestație, care se judeca azi.

- Curtea de Apel București a stabilit, luni, emiterea unui ordin european de ancheta in vederea identificarii precise a locației in care se afla incarcerata Elena Udrea pe teritoriul Bulgariei, pentru audierea acesteia prin videoconferința in mega-dosarul Hidroelectrica. La termenul de luni al acestui…

- Contestația Elenei Udrea la decizia instanței din Blagoevgrad care a hotarat, pe 19 aprilie, ca aceasta sa fie extradata in Romania , va fi judecata vineri, 29 aprilie. Elena Udrea a contestat marti, 26 aprilie, decizia instantei din Blagoevgrad, care stabilea extradarea in Romania, iar Curtea de Apel…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie predata autoritatilor din Romania.Decizia nu este definitiva, putand fi contestata in termen de cinci zile, conform Antena3.roApelul se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.Avocatii Elenei Udrea au sustinut ca conditiile din penitenciarul din…

- Elena Udrea va fi predata autoritaților din Romania, au decis, marți, judecatorii din Bulgaria, dupa ce au consultat documentele trimise de Ministerul Justiției din Romania cu privire la condițiile din inchisorile din Romania, inclusiv referitor la Targșor. Fostul ministru al Turismului are cinci zile…

- Zi decisiva in cazul Elenei Udrea. S-ar putea afla cand ar putea fi extradat fostul ministru, aflat in Bulgaria, urmare a condamnarii primite in Romania. Pana ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, sa ajunga, sambata, in fața instanței din Bulgaria, s-a aflat ca logodnicul acesteia a ales sa…