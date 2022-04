Elena Udrea, un nou scandal, din cauza banilor / I s-a pus pata pe partenerele de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Planeta iubirii și a banilor, Venus, se afla astazi in aspecte tensionate cu Uranus, context care aduce schimbari bruște in relațiile noastre și pot fi resimțite inclusiv in portofel. Simțim nevoia unei schimbari și nu este exclus ca aceasta schimbare sa vina brusc, mai ales daca nu o facem noi de buna…

- Cristina Ich și Alina Greavu au intrat in conflict dupa ce sinistrații din Ucraina au ajuns in Romania. Vedetele sunt la cuțite pe rețelele de socializare. Jurnalista Alina Greavu, cunoscuta in mediul online drept Aluziva, și-a pus casa din Adunații Copaceni la dispoziția mai multor refugiați. Din donațiile…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au retinut, marti, pentru 24 de ore, doi tineri de 24 si 29 de ani si doi barbati de 30 si 53 de ani, toti din Craiova, banuiti de purtare abuziva si distrugere, a transmis IPJ Dolj intr-un comunicat de presa.„Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit…

- Bianca Iordache tuna și fulgera, fiind implicata intr-un scandal uriaș pe Instagram. Fosta iubita a lui Alex Bodi a dat replica dupa replica unei alte fete de oraș care se pare ca o vorbește peste tot de rau și chiar a incercat sa-i sparga contul de socializare. Totul ar fi pornit din cauza unui barbat.

- Romania este atrasa intr-un scandal fara precedent in istoria recenta din cauza unui om pe care Nicolae Ciuca se incapațaneaza sa il pastreze in cabinetul sau. Dupa ce unul dintre deputații cu greutate datorita grupului parlamentar din care face parte a venit cu dezvaluiri ce pot conduce, potrivit…

- Compania de termoficare din Timisoara, Colterm anunta ca a cheltuit banii alocati anul trecut de Guvern si solicita ca Executivul sa mai aloce bani pentru continuarea furnizarii de agent termic in municipiu. Totodata, Colterm a anunțat, luni, ca este posibil ca pe perioada noptii sa opreasca furnizarea…

- Bozhidar Chorbadzhiyski (26 de ani), stoperul bulgar care a jucat la FCSB vreme de 4 luni și jumatate, intre august și decembrie 2019, a rememorat perioada petrecuta la clubul roș-albastru. In august 2019, FCSB l-a imprumutat pe Chorbadzhiyski de la ȚSKA Sofia, platind 50.000 de euro pentru a beneficia…

- „Centralul” zambian Janny Sikazwe, suspendat in 2018 pentru trucarea unei partide, a fluierat sfarșitul meciului Tunisia - Mali in minutul 89:45. Șeful arbitrilor africani susține ca „Sikazwe a fost victima insolației”. Tunisienilor nu le venea sa creada. Arbitrul tocmai fluierase sfarșitul meciului…