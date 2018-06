Stiri pe aceeasi tema

- Informa:ii-bombE in showbizul romanesc! Adrian Alexandrov, amorezul tinerel al Elenei Udrea a avut un trecut extrem de...zbuciumat! Nu ne este greu sE ne dEm seama de acest lucru, dupE ce am ~scotocit dupE ceva informa:ii legate de acesta.

- Adrian Alexandrov se afla in Romania, in vreme ce iubita sa, Elena Udrea, care ii poarta in pantece copilul, se afla in Costa Rica. Nici prin cap nu ii trecea lui Adrian faptul ca iubita sa avea sa fie condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Iata ce facea el cu o zi inainte.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut prima reacția dupa ce a aflat vestea ca aceasta a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Gala Bute”. „Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente”, a declarat Adrian Alexandrov, pentru revista…

- Elena Udrea reactioneaza la decizia fostului presedinte Traian Basescu de a face public un document secret al SRI, despre implicarea serviciului de informatii in dosarul Gala Bute. Udrea cere repunerea cauzei pe rol, pentru ca documentul de la SRI ar schimba radical datele problemei.Vezi si:…

- Elena Udrea se afla in Costa Rica, dar de data aceasta este sinbgur[, fara partenerul sau. Unde petrece iubitul Elenei Udrea mini-vacanta de 1 Mai? Blonda se afla singura, in Costa Rica, fara partenerul sau, Adrian Alexandrov. Unde petrece iubitul Elenei Udrea mini-vacanta de 1 Mai? Ei bine, acesta…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina. Citeste continuarea pe www.spynews.ro …

- Elena Udrea trece prin momente grele pentru orice femeie insarcinata. Dupa ce a anuntat ca este insarcinata cu gemeni, aceasta a primit o lovitura grea. In februarie, Elena Udrea a pierdut unul dintre copii, iar medicul care o are in evidenta i-a recomandat sa nu se mai streseze pentru ca exista…

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a marturisit despre momentele cumplite prin care trec amandoi dupa problemele cu sarcina si pierderea unui geaman. Dar este optimist, si asteapta cu nerabdare sa se nasca sanatos in noiembrie fiul lor.