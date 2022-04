Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, și-a vizitat logodnica inainte de Paște, in Bulgaria, unde este reținuta. La intoarcere, Alexandriv a scris un mesaj din partea Elenei Udrea. Fostul ministru s-a adresat atat celor care o admira, cat și adversarilor. “Dupa vizita mea in Bulgaria, Elena doreste sa va transmita gandurile ei: “Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimati in mod public. Este nu doar…