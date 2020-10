Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Traian Basescu au format o echipa desavarșita in lumea politica, iar mulți s-au intrebat daca nu cumva intre cei doi a existat o relație mai mult decat profesionala. Satula de aceste speculații, fosta blonda de la Cotroceni a hotarat sa spuna adevarul!

- Fost consilier prezidențial și ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost unul dintre personajele politice despre care s-au țesut o mulțime de povești, cea mai pregnanta fiind aceea ca ar fi avut o relație amoroasa cu Traian Basescu. Udrea susține ca a fost vorba despre o prietenie foarte puternica,…

- Intrebata daca si-a meritat Klaus Iohannis cel de-al doilea mandat, Elena Udrea a explicat ca multi romani au ales "raul cel mai mic". "Multi au ales iarasi raul cel mai mic. Probabil ca nu au avut nicio alta optiune. Eu cred ca ar fi fost mai buna doamna Dancila. Este femeie, e mai aplicata,…

- "Eu sunt o persoana foarte glumeața. Nimeni nu iși da seama cat umor am și ma uit ca de multe ori cand fac o gluma, oamenii se uita la mine și se gandesc: Ce a vrut sa spuna cu asta? Eu atunci am facut o gluma pentru care am platit scump. Adica atata lume a interpretat raspunsul meu și a…

- Intrebata ce fel de barbat este Traian Basescu, Elena Udrea il descrie pe Traian Basescu ca fiind un barbat puternic si un lider adevarat. "Este un barbat foarte puternic, e un lider, atat in viata privata cat si in politica. E genul de barbat despre care stii ca este puternic imediat cum…

- Udrea a fost audiata in dosarul alegerilor din 2009. Fostul ministru a fost trimis in judecata alaturi de Ioana Basescu și Dan Andronic. Elena Udrea a fost la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a da explicatii in dosarul finanțarii campaniei lui Traian Basescu, la alegerile prezidentiale din 2009. Procurorii…

- COVID-19 a facut ravagii in familia lui Raquel Barrer, o femeie in varsta de 28 de ani. In doar doua luni, aceasta și-a pierdut parinții și trei frați, din cauza virusului, informeaza 20 minutos.es.Primul care a trecut in neființa a fost tatal tinerei, Felix Barrera. In varsta de 80 de ani, acesta a…