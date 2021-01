Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a dat termen pentru 26 ianuarie pentru judecarea dosarului finanțarii campaniei electorale din 2009, unde parte este Elena Udrea. Avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu, a depus, vineri, la instanța dovada ca Udrea s-a imbolnavit de COVID-19, transmite Mediafax. Avocatul Elenei…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața, a declarat pentru G4Media.ro avocatul acesteia, Veronel Radulescu. Aparatorul…

- Elena Udrea a fost confirmata cu noul coronavirus chiar in ziua in care urma sa afle ce pedeapsa cer procurorii pentru ea și pentru Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte. Procesul finanțarii campaniei din 2009, in care sunt judecate, a ajuns la final. In decembrie, cand a fost audiata,…

- Curtea de Apel Bucuresti judeca vineri, cu incepere de la ora 10.00, ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, in legatura cu banii din campania electorala pentru alegerile din 2009.

- Judecatorii au audiat-o, luni, Elenei Udrea, iar in ianuarie vor continua aceasta procedura și vor trece la dezbaterile finale.In fața instanței, fostul ministru al Dezvoltarii și-a susținut, luni, nevinovația.„Nu ma consider vinovata de comiterea infracțiunilor. (…) Am finanțat personal campania electorala…

- Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat in dosarul Microsoft, ar putea ajunge, in calitate de martor, marți, in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București (CAB), in dosarul de mare corupție al fostei sale soții, Elena Udrea și al fiicei fostului președinte al Romaniei, Ioana Basescu, in legatura…