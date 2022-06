Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul Gala Bute, ca se pare ca nu exista justitie pentru ea in Romania sau Bulgaria.Udrea le a mai spus jurnalistilor, pe holurile…

- Elena Udrea va fi extradata! Judecatorii Curții de Apel din Sofia au luat, vineri, hotararea extradarii fostului ministru al Dezvoltarii. Aflata in Bulgaria, fostul ministru al turismului va reveni in Romania pentru a-și ispași pedeapsta primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia este definitiva. ...

- Fostul ministru Elena Udrea, aflata in arest in Bulgaria a declarat, miercuri, ca spera sa aba parte de o justitie dreapta in Bulgaria, ceea ce nu a avut parte in Romania, si a precizat ca se fac presiuni asupra celor din Bulgaria, lucru confirmat de purtatorul de cuvant al Curtii de Apel. Magistratii…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, care este arestata preventiv in Bulgaria, a scris pe Facebook ca este inchisa „ilegal” de 46 de zile și a prezentat mai multe motive pentru care ea considera ca decizia magistratilor nu este corecta. „Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare…

- Instanța din Bulgaria va anunța in cateva zile daca Elena Udrea va fi extradata in Romania. De asemenea, pentru cazul in care fosta apropiata a lui Traian Basescu va fi extradata, avocații acesteia vor sa faca in așa fel ca Elena Udrea sa nu mai ajunga intr-un penitenciar normal, anunțand ca aceasta…

- O instanța judecatoreasca din Sofia a decis, marti, ca Elena Udrea poate fi extradata in Romania. Instanța a acceptat astfel solicitarea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de sase ani de inchisoare. Totusi, decizia poate fi atacata…

- Judecatorii bulgari au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena Udrea in Romania, dupa ce avocații acesteia au susținut ca Udrea a fost amenințata cu moartea in inchisoare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie, la ora 14.30, potrivit Antena…

- Fostul ministru Elena Udrea, arestat provizoriu in Bulgaria, in vederea extradarii catre Romania, are, luni, termen, in dosarul de mare corupție, respectiv cazul Hidroelectrica, in care urma sa dea declarații in fața instanței. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…