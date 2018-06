Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, astazi, decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare, scrie Mediafax. La ...

- In contextul pronuntarii de catre Curtea Constitutionala a deciziei din data de 30 mai, privind procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA, mai multi procurori din cadrul Ministerului Public au transmis o declaratie de principiu prin care sustin: "In calitate de procurori, rolul nostru…

- Peste 500 de procurori, precum si cateva zeci de judecatori si auditori de justitie din intreaga tara au semnat joi o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de implicarea politicului in sistemul judiciar, in urma deciziei CCR care il...

- Firma israeliana Rafael Advanced Defense Systems a semnat, la Bucuresti, un acord de cooperare cu Romaero care va permite in premiera exportul sistemelor de interceptare a rachetelor Iron Dome (Cupola de Fier), anunta presa din Israel.

- Zilele acestea, compania Siveco, cunoscuta ca abonata la “bani pe fum” in urma livrarii unor proiecte controversate, la preturi cu multe zerouri, declara ca va suspenda serviciile de mentenanta acordate Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cum poate fi adevarata o…

- Fratele procurorului de caz din dosarul fostului judecator CCR Toni Grebla, Ionuț Vartic, susține, intr-o scrisoare aparuta in spațiul public, ca a știut ca „totul este o facatura”, ca a fost „infundat” pentru ca nu raspundea la comenzi și ca a fost condamnat pentru a fi dat de exemplu."Intreaga…

- Pot participa la program, fara niciun fel de costuri suplimentare, toate asociatiile de proprietari care dovedesc ca cel putin jumatate dintre membri vor sa colecteze selectiv gunoiului menajer. Primaria a extins la nivelul intregului oras un program pilot desfasurat anul trecut, care s-a dovedit fezabil.

- Un nou protocol de cooperare intre institutii din sistemul judiciar a fost publicat de luju.ro, fiind vorba despre un acord incheiat in iulie 2011 intre Parchetul General, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania pentru implementarea codurilor fundamentale.