- 5.800.000 euro a platit Ministerul Sanatații pentru 30 milioane de pastile de iod pe care nu le vrea acum nimeni. Au fost comandate cand se vorbea de posibilitatea unui atac nuclear al Rusiei. Doar 1.000.000 au ajuns la romani. Restul zac in continuare in farmacii sau in depozite. 6 milioane de euro…

- Zeci de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) participa vineri dimineata la o actiune de control la comerciantii din centrele Dragonul Rosu si Mega Shop. Conform primelor informatii furnizate de reprezentantii institutiei, este o actiune ampla si au fost deja decise…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gafa, sambata, cand le-a comunicat jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, dupa ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mita. Ciolacu a spus ca și fosta soție a lui Buzatu a fost suspendata…

- Palatul Cotroceni intra in reparații pentru cea de-a 16-a oara in timpul celor doua mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențiala a contractat nu mai puțin de 16 ori lucrari similare la Palatul Cotroceni incepand cu anul 2016, din primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis,…

- Marin Anton, liberalul care a susținut proiectul de lege al PSD privind amnistia, ramane cu sechestru pe avere in asteptarea deciziei definitive a Curții de Apel București din dosarul in care a fost condamnat pe fond la 5 ani de pușcarie pentru o șpaga de 5,3 milioane de euro. Pe data de 5 septembrie…

- Politia regionala din Catalonia- regiune autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice- a arestat doi presupusi autori ai unui jaf pe aeroportul din Barcelona, care au sustras de la o familie de turisti rusi o geanta cu bijuterii si ceasuri de lux evaluate la peste 8,5…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut joi, in ședința de Guvern, ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, sa dispuna desființarea Casei de Sanatate. Ciolacu a menționat ca iși dorește schimbari radicale la nivelul Casei Naționale de Sanatate, o instituție noua care sa ofere respect cetațenilor. „Profit…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…