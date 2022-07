Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov nu traverseaza deloc o perioada buna de cand Elena Udrea este inchisoare, insa cu toate astea incearca sa faca tot ceea ce ii sta in putința pentru ca fiicei sale sa nu-i lipseasca absolut nimic. Iata unde a fost surprins iubitul fostului ministru alaturi de fetița lui, dar și gestul…

- Elena Udrea traiește cu dorul in suflet, dar refuza sa iși vada fiica in inchisoare. Unde știe copila ca se afla, de fapt, mama ei. Fostul ministru ii ascunde adevarul. Din ce motiv nu vrea sa accepte ca fetița ei sa o viziteze in spatele gratiilor.

- Elena Udrea a primit vizita sotului ei, Adrian Alexandrov, la penitenciarul Targsor. Acesta a declarat pentru Antena 3 ca aceasta are incredere ca totusi se poate corecta la recurs condamnarea ei care a fost una abuziva si ca momentan este ok, rezista si se pregateste pentru recursul de luni.

- Curtea de Apel din Sofia a decis vineri sa respinga contestația depusa de Elena Udrea la extradarea in Romania pentru executarea celor 6 ani de inchisoare primiți in dosarul Gala Bute. Udrea va ramane astfel in arestul bulgarilor și autoritațile judiciare de la Sofia urmeaza sa o predea autoritaților…

- Astazi a fost o zi mare pentru Mircea, taticul care și-a spus povestea in cadrul emisiunii Acces Direct. La un moment dat, barbatul a povestit ca fiica lui este forțata sa se calugareasca și ca este traumatizata. Astazi, dupa mai multe luni, Mircea și-a vazut fiica. Iata cum a fost revederea dintre…

- Curtea Constituționala a declarat neconstituțional un articol din Codul Penal care permite procurorilor sa intrerupa cursul prescripției prin administrarea de noi probe. CCR a declarat neconstituțional a constatat ca sunt neconstituționale dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal. Potrivit acestui…

- Elena Udrea a transmis un nou mesaj din inchisoare, din Bulgaria, adresandu-se ministrului roman al Justiției. Fostul ministru a aminit de fiica ei de 3 ani, pe care nu a mai vazut-o de aproape 2 luni.

- Elena Udrea se afla in momentul de fața in Bulgaria, in arest, acolo unde este ținuta de mai bine de 40 de zile. In tot acest timp, Adrian Alexandrov a ramas singur cu fetița, insa cea mica trece prin momente grele, fara mama ei. Cum se descurca fetița Elenei Udrea fara mama ei Alaturi de […] The post…