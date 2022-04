Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au decis: Elena Udrea merge la inchisoare 6 ani Magistrații au decis: Elena Udrea merge la inchisoare 6 ani Elena Udrea, condamnata definitiv de instanța suprema, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute trebuie sa execute pedeapsa,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a decis ca directorul Camerei de Comerț Sibiu și unul din cei mai influenți oameni din jurul administrației județene a fost colaborator al Securitații. Immanuel Kant era numele sau de cod. ”Respinge recursul declarat de paratul Iordanescu Eugen impotriva…

- Luni, pe 28 martie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judeca recursul Cameliei Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, pe 2 aprilie 2018, Secția pentru…

- Fostul primar din Constanta Radu Mazare a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta, el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare. ICCJ a admis apelurile declarate…

- Inalta Curte de Casație și Justiție reia, marți, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de Viorel Hrebenciuc și inculpații, condamnați de Curtea de Apel Brașov in mega dosarul de corupție privind drepturi de prorpietate asupra a peste 40.000 de hectare de padure din județul Brașov. In acest dosar…