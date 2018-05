Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au admis, vineri, cererea avocaților lui Gabriel Popoviciu și vor trimite catre DNA o adresa prin care sunt solicitate lamuriri privind implicarea SRI in dosarul Ferma Baneasa, in care omul de afaceri a fost condamnat definitiv la șapte ani de inchisoare, scrie…

- Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Magureanu, dar si ceilalti acuzati din dosarul Mineriadei, scapa de sechestrul pe avere. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, solitiarea facuta de Asociatia Victimelor Mineriadei si Asociatia 21 Decembrie 1918.

- La ICCJ are loc astazi un nou termen in dosarul Hidroelectrica in care Elena Udrea este acuzata de fapte de corupție. Avocații fostului ministru vor solicita magistraților Curții de Apel Bucuresti sa trimita o nota catre DNA pentru a afla daca SRI a avut vreo implicare in ancheta din dosarul Hidroelectrica,…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti i-au admis cererea omului de afaceri Sorin Strutinsky si obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Laura Codruta Kovesi, dar si modul in care SRI s-a implicat in dosarul in care acesta este judecat pentru fapte de coruptie, scrie Mediafax.

- Magistrații Curții de Apel București i-au admis cererea omului de afaceri Sorin Strutinsky și obliga Inspecția Judiciara sa o ancheteze pe Laura Codruța Kovesi, dar și modul în care SRI s-a implicat în dosarul în care acesta este judecat pentru fapte de corupție. „Respinge…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, vineri, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul in care acesta a fost condamnat, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Decizia este definitiva.