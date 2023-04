Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care acesta este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu,…

- Prescripția CCR mai salveaza un politician. Elena Udrea a scapat de dosarul Hidroelectrica, unde era acuzata ca a primit o geanta cu 900.000 de euro. Elena Udrea scapa de dosarul Hidroelectrica, dupa ce speța a fost inchisa din cauza prescripției, in urma deciziei CCR. Fostul ministru se afla in pușcarie…

- In dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea era acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit de la magnatul Energiei, Bogdan Buzaianu, o geanta cu 3,8 milioane de euro cash și acțiuni in valoare de 900.000 de euro la EVZ.Fostul ministru se afla in pușcarie fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 28 martie, decizia definitiva in procesul in care CSA Steaua și FCSB se judeca pentru palmaresul echipei de fotbal Steaua. ICCJ a admis recursurile și a desființat hotararea din prima instanța. Dosarul va fi trimis la rejudecata la prima instanța,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi incetarea procesului penal impotriva judecatoarei Elena Burlan-Puscas, care primise in prima instanta o condamnare de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie, dupa ce faptele s-au prescris. In iulie 2020, Elena Burlan-Puscas a fost condamnata de…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, joi, verdictul in dosarul finanțarii campaniei electorale a fostului președinte Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la 5 ani de inchisoare. Cele doua au cerut…

- La randul sau, procurorul de ședința a cerut majorarea pedepselor, dupa ce s-a refuzat suspendarea procesului pana la o pronunțare a Curții Europene de Justiție cu privire la aplicarea deciziilor CCR, potrivit RADOE. ICCJ a amanat o hotarare pentru 16 martie. In urma cu doi ani, Elena Udrea a fost condamnata…

