Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi ca adolescenta Roxana Maria Sanduc, de 16 ani, din comuna Stauceni, a parasit domiciliul pe data de 11 iulie 2021 și pana in prezent nu a mai revenit acasa.

- Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi ca adolescenta Roxana Maria Sanduc, de 16 ani, din comuna Stauceni, a parasit domiciliul pe data de 11 iulie 2021 și pana in prezent nu a mai revenit acasa.

- Gabriel Oprea Junior se pregatește sa devina tata, insa gesturile de gentleman se pare ca nu il mai urmaresc la orice pas. Fiul fostului ministru de Interne a fost surprins de paparazzi Spynews.ro pe picior greșit, din nou, iar gestul pe care l-a facut fața de soția lui insarcinata a uimit pe toata…

- Elena Udrea și Elena Basescu au ales o destinație de vacanța inedita! Cele doua s-au decis sa se relaxeze in Grecia, un loc preferat de toți romanii. Blonda și bruneta arata extrem de bine, iar acest lucru se poate observa in fotografii! Elena Udrea și Elena Basescu, impreuna in vacanța Mai multe vedete…

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…

- Alexia Eram este tare incantata de prezența socrilor ei, fapt ce se vede pe imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Fata este numai un zambet cand se afla in prezența parinților lui Mario Fresh și pare ca cei ce i-au dat viața tanarului au o relație nemaipomenita cu viitoarea lor nora, Alexia. Mario…

- Recent, celebrul designer Alexandru Ciucu a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in compania unei blonde misterioase. Cei doi au intampinat cateva dificultați din cauza restricțiilor impuse de lege in contextul pandemiei de coronavirus și, pentru ca nu au putut lua cina la restaurant, au trecut la…

- Imagini interzise... Alinei Sorescu! Alexandru Ciucu, soțul artistei, a fost suprins in compania unei blondine misterioase. Și cum masurile in vigoare le-au dat mari batai de cap celor doi și nu s-au putut relaxa la restaurant, desinger-ul și domnișoara au decis sa mearga direct in apartamentul acesteia.…