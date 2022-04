Stiri pe aceeasi tema

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Premierul Nicolae Ciuca i-ar fi dat o replica taioasa, marți, liderului PNL Florin Cițu in timpul discuțiilor privind eventuale remanieri ale miniștrilor. „Nu porni un razboi, pentru ca la razboi ma pricep”, i-ar fi spus Ciuca lui Cițu, potrivit unor surse citate de Antena 3. Intrebat miercuri de jurnaliști…

- Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca…

- Radu Tudor, analist militar și realizator de emisiuni la Antena 3, crede ca „nu este posibil un atac in Romania, dar trebuie sa fim vigilenți și sa nu ne culcam pe o ureche”. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Radu Tudor a mai declarat ca țara noastra trebuie sa se gandeasca foarte serios in…

- Procurorii militari fac verificari in cazul aterizarii aeronavei de lupta ucrainiene la baza militara Bacau. Pilotul ucrainean ar putea fi interogat de catre ofițeri MApN, SRI, DGIA, la aceste audieri putand sa participe inclusiv specialiști de securitate ai NATO. Procurorii militari de la Parchetul…

- Romania doneaza sute de mii de doze de vaccin AstraZeneca unor state precum Pakistan, Bangladesh, Algeria sau Libia, care au ramas neutilizate. Documentul privind donația a fost pus in dezbatere publica și a fost prezentat, joi, in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, de jurnalista Catalina Porumbel.…

- Traian Basescu a fost beneficiarul real al infracțiunilor din dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Basescu, este concluzia Curții de Apel in dosarul campaniei electorale din 2009, conform Grupului de Investigații Politice. GIP a publicat motivarea sentinței pronunțate de Curtea de Apel, in care se arata…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…