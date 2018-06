Stiri pe aceeasi tema

- Plecata din tara si aproape de primirea sentintei finale in dosarul Gala Bute, Elena Udrea renunta la orice implicare in cadrul Tim Rail Cargo. Fostul ministru al Dezvoltarii s-a retras din actionariatul companiei, unde avea 25% din titluri, si a vandut toate actiunile directorul operatorului feroviar…

- Din numarul total de vehicule rutiere inmatriculate in circulatie, 75,6% aveau in 2017 o vechime mai mare de 10 ani, iar numarul accidentelor a crescut cu pana la 2% (in funcție de gravitate), arata un studiu al Institutului Național de Statistica – INS, citat de Mediafax. “Numarul total de vehicule…

- Instanta suprema a stabilit pronuntarea in dosarul Gala Bute pentru 23 mai. Sentinta pe care o vor dispune magistratii va fi una definitiva. La momentul transmiterii stirii, sedinta de judecata este in curs de desfasurare, informeaza Mediafax.Unul dintre avocații Elenei Udrea, Veronel Radulescu,…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare prin care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii privind anumite dosare…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal acestuia, Mircea Cosma, vor fi rejudecați. Decizia luata luni de un complet de cinci judecatori al Curții Supreme este definitiva. Vom reveni cu detalii. The post Curtea Suprema: dosarul familiei Cosma va fi rejudecat appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…