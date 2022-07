Stiri pe aceeasi tema

- Cererea Elenei Udrea de suspendare a executarii pedepsei de sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie. ICCJ a mai decis, miercuri, ca a luat act de retragerea cererilor de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene de catre Elena Udrea.

- Elena Udrea este incarcerata la penitenciarul Targșor, acolo unde a fost vizitata de soțul ei, Adrian Alexandrov. Acesta nu dorește ca fiica lor sa iși viziteze mama și a explicat decizia pentru jurnaliștii Antena 3. Barbatul se teme ca micuța sa nu fie traumatizata in urma experienței.

- Elena Udrea a ajuns, joi seara, la Penitenciarul de Femei Targsor, unde va ispasi o condamnare de sase ani de inchisoare, primita in dosarul "Gala Bute", relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor FSANP , Cosmin Dorobantu, reactioneaza la atacurile sistematice ale Elenei UDREA la imaginea politiei penitenciare. Acesta precizeaza ca atacurile au scopul de a o scapa de inchisoare, dupa ce a contribuit, timp de 10…

- Elena Udrea va fi extradata in Romania: Magistrații din Bulgaria au emis decizia definitiva. Va avea de executat o pedeapsa de șase ani de inchisoare Elena Udrea va fi extradata in Romania: Magistrații din Bulgaria au emis decizia definitiva. Va avea de executat o pedeapsa de șase ani de inchisoare…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie 8 iunie, potrivit digi24.ro. Elena Udrea trebuia sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania, ca sa execute condamnarea la 6 ani de inchisoare,…

- Elena Udrea pastreaza legatura zilnic cu fiica, dar și cu logodnicul ei, Adrian Alexandrov, chiar daca se afla in inchisoare. Fostul ministru ii suna zilnic in jurul pranzului atunci cand are dreptul la apelurile telefonice oferite de autoritațile bulgare. Iata ce a marturisit avocatul Elenei Udrea!

- Elena Udrea se afla in arestul din Bulgaria in aceste momente, iar peste doar doua zile ea urmeaza sa afle daca va fi sau nu extradata in Romania, dupa ce a incercat sa fuga de condamnarea la inchisoare. Cum ar putea insa fostul politician sa ramana liber.