Elena Udrea rămâne liberă Magistrații ICCJ au respins, joi, contestația DNA de respingere a controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, decizie luata de Curtea de Apel București pe 5 martie. Procurorii au susținut ca Udrea a mai fost plecata din țara și pana la o decizie definitiva in dosarul sau de corupție, se impune masura obligativitații de a nu […] The post Elena Udrea ramane libera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

