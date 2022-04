Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul bulgar de la judecatoria din Blagoevgrad a stabilit miercuri un termen nou pentru 19 aprilie in procesul de extradare a Elenei Udrea, transmite Antena 3. Judecatorul bulgar a cerut detalii despre sistemul penitenciar din Romania. Elena Udrea a cerut judecatorului sa respinga cererea de extradare…

- Judecatorii bulgari au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena Udrea in Romania, dupa ce avocații acesteia au susținut ca Udrea a fost amenințata cu moartea in inchisoare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie, la ora 14.30, potrivit Antena…

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…

- Elena Udrea s-a prezentat astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Judecatorii bulgari din Blagoevgrad au amanat pentru sambata, la ora 14.00, procesul Elenei Udrea, potrivit surselor…

- Dupa un proces care a durat ani de zile și parea ca nu se va mai termina niciodata, Elena Udrea și-a aflat sentința in dosarul Gala Bute : a primit șase ani de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva!

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…