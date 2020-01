Stiri pe aceeasi tema

- Aho, aho, de Anul Nou, Vin si eu cu un cadou: Nu am nuci, colaci si mere Sau o noua gratiere, Nu-s cu capra, nici cu ursul, Ca au scapat, cu recursul, N-am venit nici cu mascatii, Ca prefer cu inculpatii; Am un simplu plugusor, Pentru anul viitor. Aho, aho, copii si frati, Dragi prieteni condamnati…

- "Craciun fericit impreuna cu cei pe care ii iubiti!", a scris Elena Udrea pe Facebook. Multi dintre cei care i-au urat "Sarbatori fericite", i-au transmis si "La multi ani" de ziua sa, stiind ca in 26 decembrie este ziua de nastere a fostului ministru al Turismului. In fotografie, Elena Uadrea…

- Imaginea, in care ducele de Cambridge este surprins sarutandu-l pe obraz pe cel mai mic dintre copii, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an. Printesa Charlotte si printul George participa pentru prima data la slujba de Craciun de la Sandringham, alaturi de regina Elizabeth…

- Carmen de la Salciua e un personaj ce nu a aparut de mult timp in lumina reflectoarelor, dar care a reușit rapid sa capteze fanii cu vocea sa, dar nu numai. Cantareața are un corp de invidiat, iar pentru acest lucru trage din greu in sala de fitness

- Iulia Albu este cunoscuta pentru excentricitațile ei,fashion editorul reușind sa surprinda de fiecare data la evenimente datoritamachiajelor dramatice și g ținutelor ieșite din comun. Iata insa ca niciMikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu, nu se lasa mai prejos, dovedind caașchia nu sare departe de…

- Incidentul s-a petrecut la mijlocul saptamanii trecute, cand familia King statea linistita in locuinta sa din oraselul Lithia (Florida). In camera din fata se afla capul familiei, Jeremy, impreuna cu fiica de 11 ani, in timp ce mama se odihnea intr-o camera mai in spate, ea fiind insarcinata in opt…

- Diego Maradona este in razboi cu fiica sa, Gianinna. Fostul mare internațional argentinian a contrazis anunțul facut de fata sa, care a postat pe conturile de socializare un mesaj prin care declara ca tatal sau ar fi pe moarte, anunța MEDIAFAX.Luni, 4 noiembrie, fata ar fi scris ca "il omoara…