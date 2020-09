Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea se afla marti, 22 septembrie, la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul referitor la finantarea campaniei electorale prezidentiale din 2009, in care mai sunt vizati Ioana Basescu si Dan Andronic, informeaza News.ro. Elena Udrea e este acuzata de instigare la luare…

- Elena Udrea este prezenta marti la Curtea de Apel Bucuresti unde va fi audiata in dosarul campaniei pentru referendum din 2009 in care este acuzata de instigare la luare de mita si spalare de bani.

- DNA i-a trimis in judecata, in iulie 2017, pe Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, implicata direct in campania lui…

- Dosarul a fost instrumentat de Andrei Bodean, procurorul sef al DNA Constanta. Curtea de Apel Constanta a respins azi cererea de eliberare din arest a unui barbat, fara nicio calitate, trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, sub aspectul…

- Din 2005, pentru a avea bani cash la indemana pentru zile negre, magnatul Energiei, Bogdan Buzaianu, ar fi scos din banca zilnic cate 9.500 de euro, cerand doar bancnote de 500 de euro. Jurnaliștii de la Libertatatea.ro au consultat acordul de recunoaștere a vinovației a ”caraușului” Radu Budeanu de…

- Elena Udrea, fosta mana dreapta a lui Traian Basescu, este la un pas de pușcarie. De altfel, fostul ministru al Turismului nu ar mai avea nicio scapare. Elena Udrea ar putea petrece ani grei de inchisoare. Lovitura crunta pentru Elena Udrea. Blonda de la Cotroceni, la un pas de pușcarie Elena Udrea…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fostul ministru al Turismului si de micuta Eva Maria. Cei trei se bucura din plin de soare. „Cea mai sigura cale spre inima unui copil este sa petreci timp cu el", a scris iubitul…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie, in care apare impreuna cu fostul ministru al Turismului si fiica cuplului, Eva Maria, in varsta de aproape doi ani.Elena Udrea a revenit in Romania in urma cu un an, dupa ce a renunțat la statutul de refugiat in…